حذرت سفارتنا في الولايات المتحدة الامريكية من قيام جهات مشبوهة بالادعاء بأنها تمثل القسم القنصلي في سفارة الكويت في واشنطن مشيرة الى ان هذه الجهات تطلب من بعض المواطنين دفع مبالغ مالية نظير خدمات قنصلية أو أكاديمية كتسجيل الطلبة في الجامعات الامريكية أو تصديق الشهادات وغيرها.

وأكدت السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه أنها لا تقوم بالتواصل مع المواطنين الكرام سواء عن طريق الإتصال أو الرسائل الإلكترونية لطلب مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال.

وناشدت السفارة الى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات والرسائل وعدم دفع مبالغ أو المشاركة بأية معلومات أو أوراق رسمية كصور جوازات السفر وصور البطاقات المدنية وشهادات أكاديمية أو أية إثباتات شخصية أخرى داعية الى ضرورة إبلاغ الشؤون القنصلية في وزارة خارجية دولة الكويت في حال تلقيهم مثل هذه الاتصالات والتواصل مع السفارة في واشنطن على هاتف الطوارئ +12022620758.

وأكدت السفارة على انها تحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد أية جهات أو أفراد ممن يدعون أنهم من منتسبي السفارة أو يمثلونها دون وجه حق.