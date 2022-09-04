

قدم السفير د.عمر الكندري أوراق اعتماده إلى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف سفيرا للكويت لدى كازاخستان.



وقالت سفارتنا لدى كازاخستان في بيان لـ «كونا» إن تقديم السفير الكندري أوراق اعتماده للرئيس توكاييف جاء في مراسم خاصة جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة نور سلطان. ونقل الكندري للرئيس الكازاخستاني تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، مؤكدا حرص الكويت على تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الصديقين.



من جانبه، قال الرئيس توكاييف بحسب البيان إن بلاده تنتهج سياسة خارجية سلمية ومنفتحة تهدف إلى تطوير علاقات ودية ومفيدة مع مختلف الدول وخاصة الكويت معربا عن أمله في أن تتوج علاقات بلاده مع تلك الدول في تنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة في مختلف المجالات بما يعزز تلك العلاقات وينهض بها.



كما قدم السفير ذياب الرشيدي نسخة من أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة للكويت لدى جمهورية كوريا والتي تسلمها نائب وزير الخارجية لشؤون المراسم في وزارة الخارجية الكورية السفير جونغ هيون ريو.



وقالت سفارتنا لدى جمهورية كوريا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه إن السفير الرشيدي نقل خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر المحمد إلى نظيره وزير الخارجية الكوري بارك جين.



وأكد السفير الرشيدي متانة وعمق العلاقة الكويتية- الكورية التاريخية المميزة منذ سبعينيات القرن الماضي وتطلع الحكومة الكويتية إلى مزيد من التعاون بين البلدين الصديقين في كافة الميادين والأصعدة.