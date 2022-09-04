دارين العلي



تنطلق اليوم برامج الصيانة الخاصة بمحطات انتاج الطاقة الكهربائية، حيث ستبدأ أولى عمليات الصيانة على احدى وحدات توليد الكهرباء ضمن 88 وحدة كهربائية تدخل في برامج عمليات الصيانة لهذا العام.



وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الأنباء» ان الوحدات الداخلة في برامج الصيانة والتي تمثل 83% من اجمالي الوحدات، سيتم اخراجها من الخدمة تباعا بدءا من اليوم الاحد وحتى انتهاء برامج الصيانة في أواخر شهر مايو المقبل.



ولفتت المصادر الى انه تم اعداد برنامج محكم وقد بدأ باكرا هذا العام بعد بدء العد التنازلي لموسم الذروة وبدء انخفاض الاحمال التي لا تتجاوز حاليا الـ 14700 ميغاواط مقارنة بأعلى حمل تم تسجيله لهذا العام حيث بلغ 16180 ميغاواط.



وأكدت المصادر انه بدأ عمل الصيانات اللازمة لوحدات التقطير الاسبوع الماضي، حيث ستشمل 59 وحدة تقطير بالإضافة إلى صيانة وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بمحطة الشويخ ومحطة الزور والدوحة الغربية.



وقالت المصادر إن توجه الوزارة ان يقوم مهندسو المحطات بالمشاركة والإشراف على جميع أعمال الصيانات المختلفة وفقا لبرامج الصيانة المعتمدة يعود للتأكد من حالة هذه المحطات والإشراف على سير العمل، وذلك بالتنسيق مع المقاولين في هذا المجال، مشددا على أن أعمال الصيانة تتم وفقا للمعايير العالمية لتحقيق الكفاءة المطلوبة.