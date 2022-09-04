صدر مرسومان بنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين ونقل الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الى وزير المالية. وجاء في المرسوم الأول:



مادة أولى: تُنقل تبعية جهاز المراقبين الماليين الى وزير المالية، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقا لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 المشار إليه.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية. ونص المرسوم الثاني على: يُنقل الى وزير المالية، الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. كما تضمن أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.