أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وشددت الوزارة في بيان لها أمس على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب والداعم لكل الجهود الهادفة إلى القضاء على تلك الظواهر.

وأكدت الوزارة وقوف الكويت إلى جانب الأرجنتين وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما أعربت «الخارجية» عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة هرات غرب أفغانستان وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، مشددة على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، معبرة عن تعازي ومواساة الكويت إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر، دعت سفارتنا لدى جمهورية كوريا الجنوبية «سيئول» المواطنين الكويتيين المتواجدين في كوريا الى توخي الحيطة والحذر من الإعصار «هينامنور» المتوقع أن يضرب السواحل والمناطق الجنوبية وجزيرة «جيجو» صباح الثلاثاء 6 سبتمبر.

وشددت السفارة على ضرورة إتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من السلطات الكورية المعنية والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ: +82 10-6748-3688 Infokuwaitembassy.kr.