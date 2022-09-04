53 متدرباً ومتدربة يشاركون في الورش التأهيلية بمركزي السالمية وجنوب الصباحية

حريصون على مشاركة أبنائنا ذوي الإعاقة بالمعارض الداخلية والخارجية لعرض منتجاتهم

نسعى للارتقاء بذوي الإعاقة وتحويلهم إلى طاقة إيجابية منتجة تسهم في بناء مجتمع متطور

الإدارة تقدم جميع الخدمات التعليمية والتأهيلية المناسبة لذوي الاحتياجات حسب نوع الإعاقة



أكدت نائب المدير العام للخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة العنود الوزان أن إدارة التأهيل المهني تهدف لإعداد الأبناء من ذوي الإعاقة مهنيا لمساندتهم على بناء حياة مستقلة، لافتة الى أن الإدارة تقدم خدماتها لحوالي 53 متدربا ومتدربة في مركزي السالمية وجنوب الصباحية عبر ورش مهنية للشباب والفتيات من عمر 18 الى 33 عاما من جميع الإعاقات البسيطة والمتوسطة. وقالت الوزان في لقاء خاص مع «الأنباء» إن «التأهيل المهني» تعتمد المعايير الدولية في الورش التدريبية وتوزيع الحالات وفق قدراتهم وتقبلهم للمهنة، مشيرة إلى حصول المتدرب على شهادة تؤهله للانخراط في سوق العمل، كما أن «ذوي الإعاقة» وبالتعاون مع معهد البناء البشري أطلقت حملة «شركاء في توظيفهم»، وتعمل على مساعدة الخريجين لإيجاد فرص وظيفية عبر تقديم شهاداتهم لديوان الخدمة المدنية. وذكرت أن إدارة التأهيل المهني حريصة على مشاركة منتجات الأبناء بالورش الفنية في المعارض وتعمل بشكل دائم على تطوير الورش التدريبية بما يتناسب مع قدرات الابناء واحتياجات سوق العمل، وفيما يلي التفاصيل:



أجرت الحوار: بشرى شعبان



في البداية، نود نبذة عن إدارة التأهيل المهني التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة؟



٭ «التأهيل المهني» احدى الإدارات التابعة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأنشئت بناء على القرار الوزاري 346 لسنة 1995 بهدف مساعدة أبنائنا من ذوي الإعاقة في بناء حياة مستقلة والاندماج في المجتمع والاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية والمهنية وغيرها للارتقاء بهم وتحويلهم الى طاقة إيجابية منتجة وفعالة تسهم في بناء مجتمع متطور.



ماذا عن الورش التدريبية والتأهيلية المتاحة للمشاركين؟



٭ هناك ورش للبنات وتشمل: الاقتصاد المنزلي والخيـاطـة والديكوباج والتريكو والـكـورشـيـه والاشغال الفنية، أما ورش الشباب فتضم: النجارة والزراعة والموسيقى والخزف والاشغال اليدوية والتصميم والفنون الزخرفية.



هل تستفيد جميع الفئات ونسب الإعاقة من خدمات مركز التدريب؟



٭ نستقبل في المركز الإعاقات البسيطة والمتوسطة من عمر 18 سنة حتى 33 عاما.



حدثينا عن الشروط اللازم توافرها للالتحاق بالمراكز؟



٭ من الشروط المطلوبة أن يكون المستفيد كويتي الجنسية، وألا يقل العمر عن 18 وألا يزيد على 33 عاما، ولا نقبل حالات الاضطراب الانـفــعالي والـسـلـوكي والاعـاقات الذهنية الشديدة والداون، ويجب ان يكون الشخص خاليا من الأمراض المعدية والنفسية.



ما مدى إقبال المتدربين على المشاركة في الورش التأهيلية؟



٭ الإقبال جيد، ولكن كان هناك انخفاض في أعداد الحالات خلال العامين الماضيين بسبب الظروف الصحية والاجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم فتح باب التسجيل بالإدارة لهذا العام خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 1 سبتمبر لاستقبال أبنائنا من ذوي الإعاقة لنقدم لهم جميع الخدمات التعليمية والتأهيلية المناسبة لهم حسب نوع الإعاقة.



ما معايير توزيع المتدربين على الورش المختلفة؟



٭ تعمل إدارة التأهيل على توفير خدمات التأهيل المهني لذوي الإعاقة في إطار التوجيهات والمعايير الدولية الحديثة التي تقوم على مبدأ الحقوق المتكافئة والمشاركة والدمج المجتمعي من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتضمن دراسات نظرية وخبرات عملية تنفذ داخل الورش وتهدف إلى إكساب أبنائنا من ذوي الإعاقة مهارات مهنية تمكنهم من الاندماج والمشاركة في الحياة العامة.



كم أعداد المتدربين خلال الفترة الأخيرة؟



٭ في آخر إحصائية للربع الثاني للعام 2022 بلغ عدد المتدربين والمتدربات 53 حالة موزعين على مركزي السالمية وجنوب الصباحية، 34 في السالمية و19 في الصباحية.



هل يحصل المتدرب على شهادة تؤهله للعمل في المهنة؟



٭ بالطبع بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح يمنح المتدرب شهادة تؤهله للعمل في المهنة التي تدرب عليها لمساعدته على إيجاد عمل مناسب له بعد اجتماع اللجنة الفنية ويتم تقديمها لديوان الخدمة المدنية والتنسيق لتشغيل الخريج المؤهل في احدى وزارات الدولة.



ماذا عن التنسيق مع جهات أخرى في مجال تدريب ذوي الإعاقة؟



٭ تم التعاون بين معهد البناء البشري والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم» والتي نسعى من خلالها لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم عبر دعم توظيفهم وتسهيل التحاقهم بجهات العمل وضمان حقوقهم الوظيفية والقانونية وتدريبهم قبل انخراطهم بسوق العمل لمدة 9 أشهر.



والهيئة شديدة الحرص على أن تكون الشريك الداعم لهذه الحملة لخلق سوق عمل نابض بالحياة مفتوح للجميع بغض النظر عن قدراتهم وجنسهم، وهناك تعاون مع مركز المعالي بوزارة الأوقاف لتقديم حصص يومية حول مهارات الحياة والقران الكريم والسيرة النبوية وغيرها.



هل يوفر المركز فرص عمل للمتدربين؟



٭ المركز حريص على توفير فرص العمل بنفس الإدارة إذا اقتضت الحاجة لذلك أو يوجه الخريج الى العمل الذي يتفق مع التدريب الذي تأهل فيه او التوظيف كما ذكرنا سابقا في القطاع الخاص.



بالنسبة لتسويق منتجات المتدربين، هناك منافذ بيع لتصريفها؟



٭ حتى الآن ليست هناك منافذ لبيع منتجات المركز، ولكن الإدارة حريصة على مشاركة أبنائنا من ذوي الإعاقة في المعارض الداخلية والخارجية لعرض المنتجات.



هل من خطة خاصة لتطوير الورش التدريبية لمزيد من الفائدة للمشاركين؟



٭ نعم الخطط في تطور دائم، ويتم استحداث ورش مهنية مطورة لذوي الإعاقة وفقا للتقنيات الحديثة في مجال التدريب والتأهيل وفقا لحاجة سوق العمل، ويتم تشغيل الحالات التي أنهت مرحلة التدريب والتأهيل بنجاح سواء بالعمل داخل الإدارة أو خارجها وتذليل الصعوبات التي تواجههم، اذ نحرص على وضع برامج الإعداد والتدريب والتأهيل المهني المناسبة لذوي الإعاقة.