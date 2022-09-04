أعلنت وزارة النفط عن إطلاق جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) في دورتها الثانية، والتي تستهدف إنشاء برنامج نفطي رقمي متطور يتم الاستفادة منه لتنفيذ ومتابعة كل العمليات النفطية عبر الذكاء الاصطناعي ما يساعد على تحفيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وإثرائها وخلق قيمة مضافة للقطاع النفطي الكويتي.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي، إن برنامج الشؤون الفنية وإدارة العلاقات العامة بالوزارة مسؤولان عن الجائزة، وذلك بالتعاون مع القطاع الفني والتكنولوجي في وزارة النفط، وتستهدف الجائزة الكوادر الفنية والطاقات الشبابية من الجهات الأكاديمية والنفطية وهم شركاء النجاح، وذلك بمشاركة عدد من الجهات هي: جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وشركة نفط الكويت وشركة شلمبرجير الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة البترول الوطنية الكويتية والجامعة الأسترالية في الكويت (ACK) والجامعة الأمريكية للشرق الأوسط (AUM) والجامعة الأمريكية في الكويت (AUK).



وذكرت «النفط» انه تم فتح باب التسجيل في الجائزة خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أكتوبر 2022، على أن يكون بدء الانطلاق والمشاركة وورش العمل من 13 أكتوبر إلى 24 نوفمبر المقبل وإعلان الفائزين والنتائج النهائية في 20 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الآلية المتبعة للتسجيل ستكون عبر الموقع الإلكتروني لوزارة النفط.



وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على تحديد 4 فئات هي كالتالي: الفئة الأولى والتي تضم طالبات وطلاب الجامعات والمعاهد التخصصية الحكومية والخاصة ذات الصلة، والفئة الثانية والتي تضم مجموعة التخصصات الفنية في الشركات النفطية الكويتية والخريجين الجدد وذوي الخبرة والتي تبلغ خبرتهم 5 سنوات فأقل، والفئة الثالثة الخاصة بوزارة النفط، وأخيرا الفئة الرابعة تضم مشاركات خارجية إقليمية تتم دعوتها للمشاركة.



وقالت وزارة النفط إنه تم الاتفاق على وجود لجنة منظمة لمتابعة الأعمال المتمثلة في متابعة سير عمليات الجائزة والإعداد والتنسيق والإشراف على الخطة الإعلامية والمتابعة للموقع الإلكتروني وإعداد الدعوات والكتب الرسمية وآلية المخاطبات الرسمية عبر وزارة النفط وإرسالها إلى جميع الجهات المشاركة وتدشين صفحة التسجيل للجائزة بموقع وزارة النفط وعملية التقييم للمشاركات.



وذكرت أن فريق عمل الجائزة برئاسة وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م.خالد وليد الديين، ومديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، قاموا بزيارات ميدانية إلى الجهات المشاركة لاستعراض الجائزة، حيث تم زيارة جامعة الكويت (كلية الهندسة والبترول) حيث كان في استقبال الفريق عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.عايد سليمان، وممثل الكلية في الجائزة د.مبخوت الدوسري، وقامت اللجنة كذلك بزيارة شركة البترول الوطنية الكويتية وكان في استقبالهم نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز أحمد الدعيج ومدير العلاقات العامة والإعلام خلود المطيري ومدير تقنية المعلومات ناجي المري.