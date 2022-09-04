حذر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليونان من أنها ستدفع «ثمنا باهظا» في حال واصلت انتهاك المجال الجوي التركي و«مضايقة» الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

والأحد الماضي، أعلنت تركيا أن طائرات تركية كانت في مهمة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوي «اس-300»، منددة بـ «عمل عدائي».



وقال اردوغان، أمام حشد في منطقة البحر الأسود امس، «أيها اليونان، ألقي نظرة على التاريخ. إذا مضيت قدما، ستدفعين ثمنا باهظا».



وأضاف «لدينا كلمة واحدة لليونان: لا تنسوا إزمير»، في إشارة إلى المدينة المطلة على بحر إيجه والتي يسميها اليونانيون «سميرنا».



واحتلت اليونان «سميرنا» بعدما نسبت إليها بموجب معاهدة في نهاية الحرب العالمية الأولى لم تعترف بها تركيا إطلاقا.

واستعاد الأتراك المدينة عام 1922.



واضاف «احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل»، مكررا عبارة غالبا ما كان يستخدمها لإطلاق عملية في سورية.



وتتهم اليونان الطائرات التركية بالتحليق فوق جزر يونانية قريبة من الحدود التركية وينعكس الخلاف بين الدولتين العدوتين من خلال تسيير عدد كبير من الدوريات.