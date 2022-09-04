استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد في مكتبه صباح اليوم الأحد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية محمود احمد أبل والوفد المرافق له وذلك لبحث موضوع التعاون بين الجهتين وبحث آخر المستجدات والتطورات التي لها الأثر الايجابي على رفع اسم وطننا الغالي في المحافل المحلية والدولية.

وقد أعرب الفريق خالد المكراد عن دعمه للرياضيين من منتسبي القوة الذين يحظون بشرف تمثيل دولة الكويت في المحافل الدولية خاصة وبرفع مستوى النشاط الرياضي محلياً بصفة عامة.

حضر الاستقبال مدير ادارة شؤون القوة العميد ناصر محمد سعيد والعقيد محمد عبدالهادي محمد.

ومن جانب الهيئة العامة للرياضة حضر مدير مكتب نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية صالح داود الرشيدان والمستشار خالد بشير.