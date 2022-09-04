تعتزم منصة بث الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس إطلاق فئة اشتراك جديدة بسعر مخفض مدعومة بالإعلانات اعتبارا شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في عدة دول.



وذكرت مجلة فارايتي الأمريكية أن المنصة ستطرح الفئة الجديدة اعتبارا من أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في دول عديدة منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.



وتقول تقارير إعلامية إن نتفليكس تتجه إلى إطلاق الخدمة الجديدة لمواجهة المنافسة المحتملة من الفئة المدعومة إعلانيا من خدمة البث المباشر المنافسة ديزني بلس، والتي ستطرحها ديزني يوم 8 كانون الأول/ديسمبر المقبل. كانت تقارير سابقة قد ذكرت أن فئة الاشتراك الجديد في نتفليكس ستطلق قبل نهاية العام الحالي، في حين أن وكالة بلومبرج للإعلان ذكرت أن نتفليكس ستطلق الخدمة الجديدة على نطاق أوسع أوائل العام المقبل.



وبحسب التقارير الإعلامية فإن سعر الاشتراك الجديد في نتفليكس سيتراوح بين 7 و9 دولارات شهريا، أي حوالي نصف قيمة الاشتراك العادي حاليا والتي تبلغ 5ر15 دولار شهريا. وذكرت بلومبرج في وقت سابق أنه لن يتم بث الإعلانات أثناء عرض عروض الأطفال، كما لن يتيح هذا الاشتراك للمستخدمين تنزيل الأفلام لمشاهدتها في وقت لاحق دون اتصال بالإنترنت.