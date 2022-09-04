وزعت أكثر من 10000 كوبون مواد غذائية على الأسر المتعففة داخل الكويت تنفيذاً لمصرف إطعام الطعام

انطلاقًا من الآيات القرآنية الكريمة التي تحثُّ على إطعام الطعام وترغِّب فيه؛ مثل قوله تعالى عن أهل الإيمان: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9)}، وفي إطار سعي جمعية بصائر الخيرية لمد يد العون للمحتاجين من أبناء الكويت وغيرهم من المغتربين، وتقديم الخدمات والمشروعات لمساعدتهم؛ نفذت الجمعية مشروع "مصرف عموم الطعام"، لإعانة الأسر المتعففة والفقراء والمحتاجين في الكويت. بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

وصرح أمين الصندوق لجمعية بصائر الخيرية ماجد الشيباني: إن "مصرف عموم الطعام" أحد المشروعات الخدمية والتنموية، حيث يقوم المشروع بتقديم كوبونات غذائية للأسر الفقيرة، والمحتاجين من الأيتام والمرضى، وكذلك المغتربين والوافدين، والمتعففين الذين ضاقت بهم الحياة.

وأشار "الشيباني" إلى أن الجمعية وبالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف عادة ما تطلق مثل تلك المشروعات رحمة بأهل الحاجة من الأسر المتعففة والفقراء، وتيسيرًا عليهم وأن الجمعية عمدت إلى تنفيذ المشروع في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، التي تتطلب التكافل وتحسس الآخرين، خاصة هذه الفئات التي تستحق إدخال الفرح والسرور عليها في ظل ما نعيشه من أزمات.

وثمّن "الشيباني" جهود الأمانة العامة للأوقاف والمتبرعين الذين لا يدخرون جهدًا في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، لتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا أن الجمعية حريصة على المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته بمختلف المجالات، وتشارك منذ نشأتها في الجهود الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع.

هذا، وقد أشادت الجمعية بجهود المتبرعين والمحسنين من أبناء الكويت، الذين لا يدخرون جهدًا في تقديم المساعدات للأسر المحتاجة، منوهًا بأهمية التراحم والتكافل التي جُبل عليها أهل الكويت.