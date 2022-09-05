عبدالعزيز الفضلي



رغم انه لم يتبق سوى أيام قليلة على العام الدراسي الجديد الذي سينطلق الأحد المقبل ومباشرة الادارات المدرسية أعمالها، غير انه مازالت مدارس المناطق التعليمية في العاصمة ومبارك والاحمدي بلا عمالة تنظيف.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أنه حسب الاتفاق مع الشركة المختصة فإنه من المفترض ان تداوم العمالة في المدارس اعتبارا من يوم الخميس الماضي 1 سبتمبر لإعدادها وتجهيزها للهيئات التعليمية التي ستبدأ أعمالها الاسبوع المقبل، مشيرة الى أن المسؤولين في وزارة التربية أبلغوا الشركة بضرورة بدء أعمال النظافة في التاريخ المحدد غير ان المناطق فوجئت بعدم حضور العمالة من الشركة.



وأضافت أن منطقتي مبارك الكبير والأحمدي التعليميتين لم يباشر العمال فيهما أعمالهم، بينما منطقة العاصمة التعليمية كان مخصصا لها 1000 عامل وعاملة للعمل في 165 مدرسة، موضحة أن عدد العمال الذين نزلوا لتنظيف المدارس 160 عاملا، معربة عن استيائها الشديد من عدم تعاون الشركة مع الوزارة، خاصة ان الوقت اصبح ضيقا لانطلاقة العام الدراسي الجديد.