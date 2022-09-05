الإدارة تتابع 997 منشأة تشمل 621 صيدلية أهلية و74 محل مكملات غذائية و205 محلات عطارة و67 محلاً للبيطرة و21 مستشفى خاصاً

توجه لإنشاء تطبيق خاص للإدارة ليكون بمنزلة دليل بالقوانين واللوائح والقرارات والاشتراطات

نعمل على تدشين نظام آلي لأرشفة جميع المعلومات.. وإعداد محاضر إلكترونية للمفتشين عبر الأجهزة الذكية

لا بلاغات بخصوص الأدوية المغشوشة وفي حال تسلّم أي شكوى تتجاوب الإدارة معها فوراً

عبدالكريم العبدالله



كشفت مديرة إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الصيدلانية مريم الياسين عن إغلاق 24 صيدلية أهلية وسحب ترخيص واحدة ومستودع طبي، معلنة تشكيل لجنة من قبل وزير الصحة لدراسة تظلمات أصحاب الصيدليات المغلقة. وقالت الياسين في لقاء خاص مع «الأنباء» إن إدارة تفتيش الأدوية تعمل بكل شفافية، وليس لديها أي تعسف تجاه أحد أصحاب التراخيص، ونطبق القانون بكل حذافيره، ولجميع أصحاب التراخيص الحق في الاطلاع على محاضر التفتيش. وأشارت إلى أن هناك 997 منشأة تخضع للتفتيش من قبل إدارة تفتيش الأدوية، وهي «621 صيدلية أهلية ـ 74 محل مكملات غذائية ـ 205 محلات عطارة ـ 67 محل بيطرة ـ 21 مستشفى خاصا»، لافتة إلى أن عملية التفتيش تتم على مدار الساعة عبر 3 جولات تفتيشية صباحا ومساء وفجرا، ويتم التفتيش على نحو 15 إلى 20 صيدلية في اليوم الواحد، ونستعين باللجنة الرباعية للتفتيش، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية على جميع المحافظات من قبل الإدارة. وتطرق اللقاء إلى جهود الإدارة للتحديث والتطوير، وكذلك التطبيق الإلكتروني الذي تسعى لإنشائه ليكون بمنزلة دليل بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمهنة، إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بمنح التراخيص، فإلى التفاصيل:



متى تم إنشاء إدارة تفتيش الأدوية؟ وما اختصاصاتها؟



٭ أنشئت إدارة تفتيش الأدوية في شهر سبتمبر من العام 1992، وأعيدت هيكلتها طبقا للقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بالوزارة.



وتختص إدارة تفتيش الأدوية بالتفتيش على الأدوية في كل القطاعات الصحية الحكومية والأهلية، وتقوم بأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ على الأدوية اينما وجدت لضبط العمل الصيدلي، والتأكد من سيره في الاتجاه الصحيح بالقطاعين الحكومي والأهلي لحماية صحة الأفراد.



الإغلاق



في الآونة الأخيرة تم إغلاق عدد من الصيدليات الأهلية، حدثينا عن هذا الموضوع؟ وهل هناك إحصائية بذلك؟



٭ إغلاق الصيدليات يتم من خلال جهتين «لجنة المخالفات» و«اللجنة الرباعية» التي تتكون من إدارة تفتيش الأدوية ووزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت، وهذه اللجنة مشكلة من قبل وزير الصحة ووزير التجارة والجهات الأخرى ذات الصلة.



وقد تم إغلاق 24 صيدلية أهلية وسحب ترخيص صيدلية ومستودع طبي، وأحالت صيدلية تابعة لجمعية تعاونية للشؤون القانونية، وتمت إجراءات الإغلاق والسحب وفق الضوابط القانونية، حيث إن الصيدليات تحمل مخالفات جسيمة منها «فتح صيدلية للجمهور من دون تواجد صيدلي ـ استخدام الأقلام (الماسحة) في تدوين البيانات في السجلات الخاصة بالمواد الخاضعة للقرارات الوزارية المنظمة لصرفها ـ مخالفات بيع بالتجزئة المخالفة لقانون تسعيرة الأدوية ـ مخالفة الاشتراطات للتخزين»، فضلا عن مخالفات اخرى تم من خلالها الاكتفاء باستدعاء أصحاب التراخيص وتوجيه إخطار لهم.



تطبيق القوانين



أنتم متهمون بالتعسف تجاه الصيدليات؟



٭ نعمل بكل شفافية، وليس لدينا أي تعسف تجاه أحد أصحاب التراخيص، ونطبق القانون بكل حذافيره، علما انه لجميع أصحاب التراخيص الحق في الاطلاع على محاضر التفتيش التي بموجبها تم عرضها على لجان المخالفات واتخاذ قرارات الإغلاق.



هل توجد لجنة لتظلمات الصيدليات المغلقة؟



٭ نعم، تم تشكيل لجنة من قبل معالي وزير الصحة د.خالد السعيد لدراسة تظلمات أصحاب الصيدليات المغلقة، وقمنا باستدعاء أصحاب التظلمات لإعداد مذكرة لرفعها للجنة التظلمات.



المشكلة



وما مدة إغلاق الصيدليات؟



٭ حسب المادة 17 من قانون 28 لسنة 96 الخاص بلجنة المخالفات، فإن مدة الإغلاق تبدأ من توجيه إنذار بالإغلاق بحد أقصى 6 شهور او سحب الترخيص او شطبه أو الإحالة إلى النيابة، كما أن هناك عقوبات بدفع غرامة بحد أقصى 3000 دينار أو سجن لعامين أو إحداهما.



تأهيل وتدريب



كيف تدربون الصيادلة على التفتيش؟



٭ تم إنشاء برنامج تدريبي في إدارة تفتيش الأدوية لتأهيل وتدريب الصيادلة حديثي التخرج في الإدارة للعمل بوظيفة مفتشين مؤهلين للتفتيش على جميع الصيدليات اعده اختصاصي أول صيدلة الصيدلاني د.خالد العلي، كما أن لدينا توجها لتنظيم يوم توعوي للصيادلة بآلية التفتيش والقوانين والقرارات المنظمة لهذه المنشآت العلاجية والمراكز الصيدلية في القطاعين الحكومي والأهلي، بتوجيهات وكيل وزارة الصحة د.مصطفى رضا تم ندب أو الاستعانة بمجموعة من الصيادلة من المستشفيات الحكومية للمساعدة في لجان التفتيش وتكثيفه، وتم إعداد برنامج مكثف لهم لتدريبهم على التفتيش من الجانب النظري، مثل إعداد الصيدلة وتزويدهم بالقرارات الوزارية التي تنظم مهنة الصيدلة والأماكن التي يتم التفتيش فيها، والاطلاع على حقوقهم وواجباتهم وتدريبهم على نماذج محاضر التفتيشات والمخالفات.



النوادي الصحية



هل تفتشون على النوادي الصحية؟



٭ هناك توجه لعمل حملة تفتيش موسعة على النوادي الصحية قريبا.



هل عملية التفتيش لها وقت محدد؟



٭ عملية التفتيش تقوم على مدار الساعة عبر 3 جولات تفتيشية صباحا ومساء وفجرا، ويتم التفتيش على 15 ـ 20 صيدلية في اليوم، كما نستعين باللجنة الرباعية للتفتيش فجرا، بالإضافة إلى الحملات التفتيشية على جميع المحافظات من قبل الإدارة.



كم عدد الصيدليات التي تفتشون عليها؟



٭ هناك 997 منشأة تخضع للتفتيش من قبل إدارة تفتيش الأدوية، وهي «621 صيدلية أهلية ـ 74 محل مكملات غذائية ـ 205 محلات عطارة ـ 67 محل بيطرة ـ 21 مستشفى خاصا».



الكوادر الوطنية



هل لديكم خطة للتكويت؟



٭ نعم لدينا خطة للتكويت من خلال استقطاب الصيادلة الكويتيين حديثي التخرج، فضلا عن ضم عدد من الصيادلة اصحاب الخبرة في المناطق الصحية للعمل لدى الادارة.



ماذا عن الإدارة الإلكترونية؟



٭ يجري حاليا العمل على تدشين نظام آلي لأرشفة جميع المعلومات، وتجهيز قاعدة بيانات لمتابعة أعمال التفتيش والتراخيص الصادرة، وإمكانية الحصول على إحصائيات ومعلومات تخص عمل الإدارة، كما انه جار العمل على إعداد محاضر إلكترونية للمفتشين من خلال الأجهزة الذكية، حيث يتم تحديد المحاضر والمخالفات المرصودة في المواقع التفتيشية وإرسالها إلى الإدارة «إلكترونيا»، علما بأن الهدف منه هو الحد من الأوراق وتخزين المعلومات إلكترونيا، واختصرت الوقت والتسهيل على الصيادلة، وتقليل مساحات تخزين الملفات والاستفادة منها في أعمال إدارية أخرى، والحصول على اكثر من نسخة تكون متوفرة للحفظ في حالات التلف، علاوة على ضمان سرعة الوصول إلى البيانات التي تخص تسجيل الأدوية والمستحضرات وأسعارها والاطلاع على المخالفات السابقة توجه لإنشاء تطبيق خاص لإدارة تفتيش الأدوية.. وهو بمنزلة دليل إرشادي يشمل القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة ومتطلبات واشتراطات الحصول على ترخيص، والاستعلام عن كافة البيات التي تخص صاحب الترخيص.



المواد المخدرة



٭ هل لكم رقابة على المؤثرات العقلية والمواد المخدرة؟



هناك لجنة تفتيش مكلفة من الإدارة يوميا لمتابعة الصيدليات والمنشآت العلاجية الحاصلة على ترخيص الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك للتأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بهذه المواد، والتأكد من اعتماد سجلاتها من قبل وزارة الصحة، ومطابقة بياناتها للرصيد الفعلي، فضلا عن متابعة الوصفات المصروفة والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة، والاطلاع على ملفات المرضى للتأكد من صحة البيانات.



هل هناك تنسيق مع إدارات تفتيش الأدوية الخليجية؟



٭ هناك تعاون وتنسيق مع إدارة تفتيش الأدوية على مستوى مجلس التعاون الخليجي من خلال تعميم «المخالفات الجسيمة» لمنع صاحبها من العمل في باقي دول الخليج، فضلا عن تبادل الخبرات والمشورات الخاصة بالتفتيش.



ماذا عن صالونات تجميل النساء؟



٭ لدينا كادر نسائي مؤهل من الصيدلانيات للتفتيش على صالونات التجميل، وتتم عملية التفتيش بشكل دوري أو استنادا إلى بلاغات وشكاوى أو بالاشتراك مع اللجنة الرباعية، كما يوجد لدينا فريق مختص لمراقبة ومتابعة المنصات الإلكترونية التي يتم من خلالها تداول وبيع الأدوية والمواد المتعلقة بالصحة، والتأكد من أن هذه المواقع حاصلة على تصريح صادر من ادارة تفتيش الادوية، وان هذه الجهات تمتثل للاشتراطات.



ماذا عن الإعلانات المتعلقة بالادوية؟



٭ تم إنشاء لجنة لمتابعة الإعلانات وتنظيم العمل بها، بحيث يتم تنظيم والتأكد من التزام الجهة المعلنة على ما تم ترخيصه في لجنة تراخيص الإعلانات حيث يتم إصدار تصريح للعارضين في الصيدليات أو المنشآت الأهلية وذلك وفقا للآلية المتبعة في الإدارة ومتابعة المنصات وعملها للتأكد من محتوى الإعلان بحيث يكون غير مخالف.



كما تم إنشاء لجنة لمتابعة عملية التفتيش من الجهات الأخرى غير وزارة الصحة، وأيضا متابعة كل ما يصدر من قرارات من الجهات ذاتها لمواكبة وتنظيم عملية التفتيش.



حليب الأطفال



هل تفتشون على حليب الأطفال والأغدية الخاصة؟



٭ نعم، نفتش على حليب الاطفال والأغدية الخاصة أثناء التفتيش على الصيدليات وذلك للتأكد من طرق تخزينها واستيفائها لشروط التخزين والنظافة العامة، ويتم سحب هذه المواد في حال المخالفة بعدم استيفائها للشروط وتتم إحالتها للجهات المعنية.



مهنة الصيدلة



حدثينا عن لجنة دراسة ممارسة مهنة الصيدلة وتنظيم عمل الصيدليات الأهلية.



٭ اللجنة أنشأتها وزارة الصحة وتضم أعضاء من الوزارة وجمعية الصيدلية واتحاد مستوردي الأدوية ووزارة التجارة ويأتي دورنا في هذه اللجنة من خلال تقديم الاقتراحات والتوصيات التي تتم مناقشتها لإعادة تنظيم القانون رقم 28 لسنة 96 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والهدف منه تطوير المهنة بالقطاعين الحكومي والأهلي، وهناك مقترحات عديدة تم تقديمها وسيتم مناقشتها في الاجتماع المقبلة.



ماذا عن الأدوية المغشوشة والمزيفة؟



٭ لا يوجد أي بلاغات بخصوص الأدوية المغشوشة وتعتبر ظاهرة تم الحد منها، وفي حال تسلم اي شكوى يتم التجاوب معها من قبل الادارة.



سحب الأدوية



من آن لآخر تسحب بعض الشركات من الأسواق بعض الأدوية.. فما إجراءاتكم في هذا الشأن؟ وكيف تتعاملون مع تلك البلاغات؟



٭ يتم إبلاغ إدارة تفتيش الأدوية من قبل إدارة التسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية لسحب بعض التشغيلات المخالفة او بعض الادوية من السوق او بلاغات تصدر من FDA او EMEA حينها نقوم بسحبها.



هل توزعون المهام في الإدارة؟



٭ نطبق اللامركزية بالإدارة، وتوزيع الصلاحيات على الجميع وهناك دعم من وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ونعمل كفريق واحد.



كيف تحاربون الإدمان على الأدوية المخدرة؟



٭ هناك بعض المدمنين يحاولون تكرار صرف الأدوية والمؤثرات العقلية من خلال القيام بزيارات على العيادات والمستشفيات الأهلية في أوقات متقاربة، وذلك من خلال الادعاء بآلام وأمراض في أجنحة الطوارئ، وتعمل إدارة تفتيش الأدوية على التنبيه على الجهات العلاجية بعدم صرف تلك المواد إلا لمستحقيها والالتزام بالجرعات والمدة الزمنية المخصصة لهذا النوع من العلاج.



الأدوية المخدرة



باعتباركم العين الساهرة على الأمن الدوائي والأمن الصحي.. ما الجديد بخصوص جداول الأدوية المخدرة واستخدام بعضها من جانب المدمنين؟ وهل هناك قائمة جديدة دخلت في قائمة الحظر؟



٭ آخر قائمة صدرت بخصوص الادوية المخدرة هو القرار رقم 21 لسنة 2022 بمادة تسمى «القرطوم» وهي مادة عشبية لها اثار مخدرة يتم ادخالها البلاد على شكل اوراق شاي، ويتم التفتيش على الصيدليات لرصد هذه المادة وتوعيتهم بإدراج هذه المادة ضمن جدول المواد المخدرة.



فيما يخص الشكاوى، هل هناك تنسيق مع جهات في الوزارة؟



٭ نعم، هناك تنسيق بين إدارة تفتيش الادوية وادارة خدمة المواطن التي يترأسها السيد خالد العارضي التابعة لقطاع خدمة المواطن برئاسة الوكيل المساعد د.فلاح العازمي، حيث تحول لنا الشكاوى التابعة لادارة تفتيش الادوية من قبلهم ويتم الرد عليها، كما أن هناك شكاوى تصلنا عبر «الايميل» الخاص بالادارة، او شكاوى تأتينا عبر حضور اصحابها شخصيا، ويتم التحقيق فيها جميعا ومتابعتها.



أعداد الصيادلة



هل لديكم أعداد كبيرة من الصيادلة للقيام بعمليات التفتيش؟



٭ أعدادنا قليلة إلا أن لدينا صيادلة اكفاء وعلى قدر المسؤولية، وباستطاعتهم تغطية التفتيش على الكم الهائل من الصيدليات، ولكن الادارة تحتاج المزيد من الصيادلة لتطوير عملية التفتيش.



كيف تتخلصون من كميات الادوية المضبوطة؟



٭ نتخلص من كميات الادوية المضبوطة عبر لجان الإتلاف بوزارة الصحة، والتي تضم اعضاء من وزارة الداخلية والهيئة العام للبيئة.



ماذا عن الادوية لدى الاطباء في العيادات الخاصة؟



٭ نقوم بالتفتيش عليها والتأكد من مصدرها، ومعرفة هل حصول صاحب ترخيص العيادة حيازة هذه الادوية، وفي حال عدم التأكد من مصدر الادوية او المواد المستخدمة في العيادات، نقوم بتحريزها او سحبها الى حين تزويدنا بالفواتير وشهادة التسجيل.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ الانسان لينتج يجب أن يكون لديه فريق طموح ومتعاون ذو كفاءة وتفوق للارتقاء لتطوير العمل، واليوم ادارة تفتيش الادوية حصلت على الدعم الكامل من معالي وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد لشؤون الرقابة الغذائية والدوائية بالانابة د.بثينة المضف وتعاونهم ومساندتهم بتشكيل اللجان المنظمة لعمل الادارة.



الأبواب مفتوحة



أكدت مديرة إدارة تفتيش الادوية بوزارة الصحة الصيدلانية مريم الياسين على أن أبواب الإدارة مفتوحة لاستقبال الجميع، مشيرة الى وجود ايميل خاص بالادارة لاستقبال جميع الطلبات والشكاوى، كما تم تدشين خدمة «الواتساب» للتواصل مع الإدارة.



آلية للسماح بالإعلانات



شددت الياسين على انه لا يسمح بالإعلان عن أي دواء أو مادة متعلقة بصحة الانسان إلا عبر موافقة لجنة التراخيص الاعلانية، مشيرة الى أن هذه اللجنة تختص بالموافقة على الإعلان عن المنتجات الدوائية.



متابعة دقيقة لإعلانات الأدوية



أشارت مديرة إدارة تفتيش الأدوية الصيدلانية مريم الياسين إلى أن الإدارة تتابع الإعلانات المنشورة الخاصة بالادوية، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية للتأكد من انها مرخصة ومطابقة لما هو مدون من شروط الترخيص.