أعلن بنك الائتمان الكويتي عن إطلاق خدمة الفرع الذكي «تم»، الإنجاز الذي يضاف لإنجازات البنك في الرقمنة والميكنة، وتم تدشين الخدمة صباح أمس بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك صلاح المضف والإدارة التنفيذية للبنك وإدارة مركز نظم المعلومات. وقالت المتحدثة الرسمية لبنك الائتمان حباري الخشتي في تصريح صحافي إن هذه الخطوة التي تعد استكمالا لاستراتيجية البنك الطموحة وضعت قبل سنوات لتحويل خدمات البنك بشكل كامل إلى خدمات إلكترونية مطورة وحديثة.



وذكرت الخشتي أن هذه الخدمة تطلق لأول مرة في القطاع الحكومي وانفرد فيها بنك الائتمان الكويتي، بحيث يقدم خدماته للمواطنين بسهولة ويسر من خلال هذه القناة الإلكترونية الحديثة التي تكون متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية طلبات المواطنين من خلال التحدث مع موظف مركز الاتصال والتقديم على طلب الخدمة مباشرة.



وأوضحت أنه من خلال خدمة الفرع الذكي يمكن للعميل تقديم الخدمات التالية: طلب قرض اجتماعي، طلب قرض عقاري (قسائم حكومية - قسائم خاصة)، طلب قرض توسعة وترميم بيوت حكومية - سكن خاص، طلب قرض شراء (بيت - شقة)، طلب دفعة، طلب استملاك، تتبع حالة الطلب، دفع الأقساط، تسجيل رقم الحساب البنكي (IBAN)، إنشاء حساب جديد، تحديث بيانات العميل والتحدث مع موظف خدمة العملاء، وتكون مدة استغراق تقديم الخدمة خلال 5 دقائق، وهو الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد على العميل.



وأشارت الخشتي إلى أن التحول الرقمي الذي يشهده البنك يعد أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية البنك لتحقيق رضا العملاء واكتساب ثقتهم، وتقديم خدمات البنك لهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بسهولة ويسر.