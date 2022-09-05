مشاهدة نجم سهيل في سماء الكويت ممكنة بالتزامن مع نوء الجبهة

11 سبتمبر تدخل فترة الأصفري المشهورة بنوبات البرد والإنفلونزا.. والسباحة غير مستحبة فيها

البحر صالح للصيد حتى 7 سبتمبر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن منخفض الهند الموسمي الذي سيطر على أجواء المنطقة وتسبب في رفع درجات الحرارة الى نحو 50 درجة في الكويت، بدأ يضعف مع بدايات سبتمبر الجاري.



وأضاف ان درجات الحرارة اخذت في الانخفاض من دلوق سهيل لكن الطقس لايزال حارا جدا.



وفيما يلي التفاصيل:



يلعب منخفض الهند الموسمي دورا كبيرا في مناخ شبه الجزيرة العربية، حيث يتكون منخفض جوي خلال فصل الصيف يرفع من درجة حرارة الجو التي تصل إلى(50) درجة مئوية وأحيانا تتجاوزها مكونة منخفضا جويا عميقا يكون أدني من (995) مليبار ويجذب الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية والتي تعرف عند عامة الناس برياح الكوس، ويبدأ بعد ذلك منخفض الهند الموسمي في الضعف مع بداية شهر سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.



وعلى أثر ذلك يبتدئ المنخفض الجوي المتمركز في منطقة شبه الجزيرة العربية في الارتفاع التدريجي، ويبقى المنخفض متمركزا على حوض الخليج العربي ولكن بقوة تبلغ حوالي بين (1002 و1004) مليبار، ولكن الملاحظ ان هذا المنخفض يكون أخف بكثير عن الفترة السابقة ويزداد المنخفض الجوي في الارتفاع كلما اتجهنا غربا ولكن بقوة أقل من قوة المنخفض المتمركز في منطقة الخليج، حيث تبلغ قوة المنخفض الجوي في غرب شبه الجزيرة العربية بين (1008 و1011) مليبار، ولكن يوجد بعض البؤر المتعددة من المنخفض الجوي والمنتشر في وسط وجنوب شبة الجزيرة العربية والتي من المحتمل أن تكون قوتها بين (1000 و1004) مليبار.



هذا الوضع في الطقس سوف يستمر حتى مساء يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر مسببا هبوب الرياح الجنوبية الشرقية (الكوس المطلعي) التي تكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والتي تكون بين (10 و22) كم/س مع رطوبة خفيفة وتكون نسبتها بين (15 و45%).



وفي الساعات الأخيرة من يوم الجمعة الموافق 9 سبتمبر سوف تتحول الرياح بين رياح غربية إلى شمالية غربية تبدأ سرعتها ونشاطها يزداد ويكون في يوم الأحد 11 سبتمبر الجاري، حيث من المتوقع أن سرعة الرياح قد تتجاوز (35) كم/س ولكن يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر الجاري سوف تستمر الرياح الشمالية الغربية ولكن بصورة أخف في سرعتها ولا تتجاوز هذه الرياح سرعة (22) كم/س مع تغير اتجاهها فتعود إلى الرياح الجنوبية الشرقية في مساء هذا اليوم.



ولكن بالنسبة إلى درجات الحرارة بدأ كثير من الناس ملاحظة أن حرارة الجو أخذت في الانخفاض، وتبين ذلك بعد يوم (دلوق سهيل) وهو يوم 24 أغسطس، ولكن بوجه عام الجو لايزال حارا والحرارة اخذت في الانخفاض وهي في هذه الأيام تكون بين (40 و45) درجة مئوية في النهار وفي الليل تكون درجة الحرارة بين (30 و35) درجة مئوية.



ولكن من الناحية الفلكية فإنه اعتبارا من الأحد 4 سبتمبر الجاري يمكن مشاهدة نجم السهيل في الجنوب وتحديدا على 158 درجة على البوصلة، ويمكن مشاهدته فوق الأفق مباشرة في الساعة (4) فجرا، وفي الأسبوع القادم يتزامن رؤية نجم السهيل في الكويت مع دخول نوء الجبهة وهو النوء الوحيد في حساب السهيل أو في حساب منازل القمر الذي مدته (14) يوما.



كما نشير هنا إلى أنه في يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري سوف تدخل فترة الأصفري المعروفة والمشهورة بأمراض البرد والإنفلونزا وتصبح السباحة في البحر أمرا غير مستحب ومكروهة وتسبب في نفس الوقت أمراض البرد، ولذلك ننصح بعدم السماح للأطفال بالسباحة في البحر في هذه الفترة مع العلم أن البحر حاليا في فترة الفساد الصالحة للصيد وسوف تستمر تيارات الفساد حتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، ثم تتحول تيارات البحر إلى تيارات الحمل غير الصالحة للصيد.