شريف حمدي



استمر تراجع حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات شهر اغسطس ولكن بقدر اقل من الشهر قبل الماضي، اذ انخفضت نسبة الحسابات النشطة مع اقفالات شهر اغسطس بنسبة 0.04% مقارنة بـ 1.6% مع اقفالات يوليو الماضي.



وجاء تراجع الحسابات النشطة متماشيا مع انخفاض مؤشرات السوق بشكل عام في اغسطس الماضي الذي تأثرت تعاملاته بعمليات البيع بهدف جني الارباح.



وانخفضت عدد الحسابات النشطة خلال الشهر الماضي بنحو 9 حسابات فقط، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة في الشهر الماضي 20.273 حساب مقارنة مع 20.282 حساب.



وانخفضت نسبة الحسابات النشطة بنهاية اغسطس الماضي الى 4.8% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لاحصائيات البورصة بنهاية شهر اغسطس الماضي والتي تقدر بـ 414.781 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.2% من اجمالي حسابات التداول.

وارتفعت بشكل منفرد حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي بنسبة 0.04%، إذ بلغ العدد 18.397 حسابا نشطا ارتفاعا من 18.390 حسابا في الشهر الذي سبقه، فيما بلغت الحسابات غير النشطة للكويتيين 374.08 حسابا.



في المقابل انخفض عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 3.4% في اغسطس الفائت مقارنة بشهر يوليو، ليصل عدد الحسابات إلى 311 حسابا، وذلك انخفاضا من 322 حسابا الشهر قبل الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4191 حسابا.



كما تراجعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي مقارنة بالذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1565 حسابا مقارنة بـ 1570 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب 16.207 حسابا.

أداء السوق



إلى ذلك، شهدت تعاملات بداية الاسبوع تراجعا جماعيا على مستوى مؤشرات بورصة الكويت مع استمرار عمليات البيع التي باتت السمة الغالبة في الجلسات الاخيرة، وخسرت البورصة بنهاية تعاملات امس 261 مليون دينار بنسبة 0.5% لتتراجع القيمة السوقية إلى 45.13 مليار دينار من 45.39 مليار دينار بنهاية جلسة ختام الأسبوع.



وتراجعت السيولة امس بنسبة لافتة، وصلت الى 29% بمحصلة بلغت 34.8 مليون دينار انخفاضا من 49.2 مليون دينار، واستمر تركز السيولة حول الأسهم القيادية تصدرها اجيليتي وبيتك وصناعات والوطني والخليج بإجمالي 18.5 مليون دينار تشكل 53% من الاجمالي.



كما انخفضت كميات الاسهم المتداولة بشكل لافت بنسبة 32% بتداول 140.2 مليون سهم انخفاضا من 205.6 ملايين سهم في جلسة الخميس الماضي، تصدرها سهم جي اف اتش بتداول 14 مليون سهم.



وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% بخسارة 50.2 نقطة ليصل إلى 8476 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5% بخسارته 30.3 نقطة ليصل إلى 5777 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بخسارته 43.9 نقطة ليصل إلى 7600 نقطة.



وانخفضت المؤشرات الوزنية لـ 11 قطاعا امس، تصدرها التكنولوجيا بـ 4.6%، ومن ثم انخفضت القيمة السعرية لـ 81 سهما، وارتفعت لـ 34 سهما، واستقرت قيمة 17 سهما، فيما لم يجر التداول على اسهم 25 شركة مدرجة.