القاهرة - ناهد إمام



نفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، صحة ما يتم تداوله من صور ومعلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق - بحسب بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، امس - إن فرق الرصد والتحليل بالصندوق قد رصدت خلال الفترة الماضية العديد من المنشورات التي يزعم أصحابها أنها تحتوي على معلومات بشأن الإعلان المقبل للصندوق والخاص بحجز وحدات المواطنين منخفضي الدخل.

وأوضحت أن هذه المنشورات احتوت أيضا على صورة معدلة ببرامج إلكترونية لكراسة الشروط الخاصة بالإعلان السابق (سكن لكل المصريين 2)، حيث تم تعديلها بزعم أنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين منخفضي الدخل، مع كتابة أسماء بعض المحافظات، لإيهام المواطنين بأنها المدن المطروح بها الوحدات ضمن الإعلان المقبل، بالإضافة إلى كتابة بعض التواريخ لمحاولة تأكيد صحة هذه الصور.

وأكدت أن هذه الصورة غير صحيحة على الإطلاق، وأن كافة المعلومات الواردة بها سواء من أسماء مدن أو مواعيد خاصة بالتقدم على الوحدات السكنية هي معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة، ويريد أصحابها التلاعب بالمواطنين واستغلال اهتمامهم بالمشروعات والإعلانات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.