سقطت مروحية عسكرية سورية شمال شرق مدينة حماة وسط البلاد وقتل طاقمها، حسب ما أعلنت مصادر رسمية. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله إن «مروحية عسكرية سقطت صباح امس شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية».



وأضاف المصدر أن المروحية سقطت نتيجة «عطل فني»، ما أدى إلى مقتل طاقمها.



ولم تذكر الوكالة عدد أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الطائرة.



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل طاقم مروحية تابعة للقوات السورية وعددهم 3 ضباط، إثر سقوطها بالقرب من «دوار الأربعين» وسط مدينة حماة.



وذكر المرصد السوري أن سقوط الطائرة أسفر عن احتراقها بشكل كامل، بالإضافة إلى تهدم المنزل الذي سقطت فوقه، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية بين المواطنين.



وبحسب المرصد، فهي الطائرة الثانية التي تسقط خلال 48 ساعة، إذ سقطت طائرة حربية نوع ميغ 21 سورية في محيط بلدة الخالدية بريف السويداء، ما أسفر عن أضرار مادية، يوم الجمعة الماضي.