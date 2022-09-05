أعلن بنك بوبيان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامجه التدريبي المميز لإعداد المديرين التنفيذيين وقياديي البنك داخليا لتعزيز مهاراتهم القيادية بصورة احترافية قائمة على الابتكار والإبداع بما يتناسب مع بيئة العمل في بنك بوبيان، وذلك بالتعاون مع جامعة دووك.



وبهذه المناسبة، قال مدير تنفيذي - إدارة تطوير وإدارة المواهب في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج القيادة الاستراتيجية الذي أطلقناه منذ عام تقريبا وتمكن من خلاله المتدربين من قياديي بنك بوبيان من اكتساب المهارات القيادية التي تميزهم عن غيرهم في حياتهم وأعمالهم بالإضافة إلى تعلمهم مجموعة من الأدوات العلمية والطرق المستخدمة في إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم وإلهامهم ومن ثم توجيههم نحو الأهداف الموضوعة مسبقا».



وأضاف الرومي أن برنامج القيادة الاستراتيجية يعد أحد البرامج السنوية للأكاديميات القيادية التي ينفذها بنك بوبيان بالتعاون مع جامعة دووك والتي تأتي ضمن استراتيجيته المعتمدة للتعرف على الأساليب الرئيسية للقيادة التي تحتاج إلى العمل عليها لإعداد قادة ناجحين، مؤكدا أن البرنامج يركز على مواكبة القيادات التنفيذية في البنوك للتطورات والتحديات المعاصرة لتحقيق تطلعات البنك الاستراتيجية في ظل التحول الرقمي في قطاع الخدمات المصرفية والتي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الخدمات الرقمية.



وأوضح أن المرحلة الجديدة من البرنامج، والذي ستقام أولى فعالياته خلال سبتمبر الجاري، ستكون من خلال ورش عمل متنوعة وبرامج تدريبية افتراضية وأخرى تعقد بصورة مباشرة في الكويت سيتمكن من خلالها قادة البنك الحاليين والمستقبليين من النجاح في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي يشهدها القطاع المصرفي حاليا على صعيد الخدمات الرقمية في الكويت وحول العالم، وفي ظل سعي بنك بوبيان المتواصل نحو تقديم جميع سبل دعم وتحفيز كوادره البشرية وتبني الممارسات الرائدة في تطويرها.



وتابع الرومي: «يأتي هذا البرنامج التدريبي من خلال واحدة من أكاديميات القيادة تحت مظلة Boubyan Business School، والتي تعتبر بمنزلة مظلة تنطوي تحتها العديد من الأكاديميات والدورات التدريبية التي تستهدف جميع شرائح الموظفين.

ويضم المشروع العديد من الأكاديميات التي تختص الأولى فيها بالتكنولوجيا والثانية بالإبداع والابتكار وإدارة التغيير بينما تختص الثالثة بالخدمات المصرفية الشخصية والأخيرة بالقيادة والإدارة».



وفي سياق متصل، قال مدير إدارة المواهب ناصر السبيعي «انه تم تطوير البرنامج لتقديم دورات فعلية بخلاف المرحلة الأولى حيث كانت معظمها تقدم بصورة افتراضية عن بُعد، مشيرا أن المرحلة الثانية من رحلة تطور قادة بنك بوبيان تهدف إلى إعداد فريق عمل قيادي فعال يسعى إلى إنجاح الاستراتيجية التوسعية للبنك وتعزيز قيمه لتقديم منتجات وخدمات أفضل للعملاء».



وأوضح السبيعي أن توجه بنك بوبيان الرقمي الحالي يتماشى مع محاور برنامج قيادة آلية تطوير القادة من خلال منصة دووك الرقمية التعليمية والتوجيه التنفيذي، مما يعزز اكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات للتميز في القيادة والإدارة ويتناسب مع متطلبات العمل.



من جانبه، أوضح الرومي أن بنك بوبيان تمكن خلال السنوات الأخيرة من تغيير الكثير من المفاهيم المتعلقة بالخدمـــات والمنتجـــات المصرفية، لاسيما تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والتي ستكون المحرك الرئيسي لمتغيرات الصناعة المصرفية مستقبلا، خصوصا بعد النقلة النوعية وزيادة الإقبال على الخدمات الرقمية خلال وبعد جائحة كورونا.



واختتم الرومي مؤكدا، بالقول: «نلتزم في بنك بوبيان دائما تجاه مواردنا البشرية وإعدادهم وتوفير كل ما يساعدهم على النهوض بالجانب الإبداعي، وذلك من خلال خلق بيئة عمل تدريبية مطورة تعتمد على الارتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم الوظيفية».