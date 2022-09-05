أعلنت شبكة أمازون السبت أن مسلسلها الضخم «ذي لورد أوف ذي رينغز: ذي رينغز أوف باور» المستوحى من روايات جي آر آر تولكين، حقق أقوى انطلاقة في تاريخ منصة «برايم فيديو»، مستقطبا 25 مليون مشاهد.



مع هذا الإنتاج الرائد الذي بدأ بثه الجمعة، تهدف «برايم فيديو» إلى مواجهة منافستها «اتش بي او» التي أطلقت في 21 أغسطس الفائت الجزء الجديد من سلسلة «غايم أوف ثرونز»، بعنوان «هاوس أوف ذي دراغن».



وكانت «اتش بي او» لفتت أيضا إلى أن مسلسلها الجديد حقق أفضل انطلاق على منصاتها، مع ما يقرب من 10 ملايين مشاهد في الولايات المتحدة وحدها.



وأشارت «أمازون» في بيان إلى أن الجزء الجديد من سلسلة «سيد الخواتم» استقطب «أكثر من 25 مليون مشاهد حول العالم في يومه الأول، محطما جميع الأرقام القياسية السابقة ومسجلا أفضل انطلاقة لعمل في تاريخ منصة برايم فيديو» التي بثت أول حلقتين من المسلسل الجديد.