دشن مرشح الدائرة الرابعة سالم الجارالله الحسيني حملته الانتخابية، بندوة في مقره الانتخابي، مشددا على أهمية هذه المرحلة التي تعيشها البلاد.



وأشار الحسيني إلى التفاؤل والطموح والأمل التي رسمها الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وأكد الحسيني ضرورة محاربة الفساد المستشري في البلاد خلال السنوات الماضية، وأن حل مجلس الأمة كانت الخطوة الأولى في محاربة الفساد، وأن تصحيح المسار سيكون بيد أبناء الشعب يوم الاقتراع، وأن خطوات الإصلاح تبدأ من أبناء الشعب عن طريق حسن الاختيار الذي كان عنوان حملتنا الانتخابية.