عمان - قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم الأحد إن معرض عمان الدولي للكتاب الـ21 يعد «تظاهرة ثقافية وأدبية كبيرة» ومنصة لدور النشر العربية.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الديحاني لـ «كونا» عقب زيارته المعرض وحضوره ندوة «أثر إسماعيل فهد إسماعيل في الرواية العربية» المقامة على هامش البرنامج الثقافي الكويتي في المعرض الذي تشارك الكويت فيه باعتبارها «ضيف الشرف».



وأضاف أن مشاركة الكويت بالمعرض تجسد الاهتمام الكويتي بالثقافة وارتباطها التاريخي في المشاركات الدولية والإقليمية الثقافية والأدبية.



وذكر السفير الديحاني أن «ما رأيناه من تنظيم وإنجاز رائع يدل على العمل الكبير الذي قامت به وزارة الثقافة الأردنية لإقامة هذا المعرض الرائع» مشيدا بإقبال الجمهور الأردني على المعرض، معربا عن سعادته بمشاركة دور النشر الكويتية بشقيها الحكومي والخاص في معرض عمان الدولي للكتاب «ما يعكس عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين».



وأكد أن دور النشر الكويتية تحرص دائما على المشاركة في المعرض نتيجة الإقبال الكبير على المؤلفات والإصدارات الكويتية التي تزخر بالعديد من الموضوعات التي تهم القارئ العربي.



واستعرض د.فهد الهندال في الندوة مسيرة إسماعيل فهد إسماعيل قائلا: إن «المطلع على العالم القصصي» له سيجد «ذلك الامتداد السردي لنصوصه بما يطابق الحضور الإنساني في رسم ملامح الشخصية لديه وعوالمها الداخلية ومعالمها الخارجية».



وأضاف أن «تشظي الإنسان في المجاميع القصصية للأديب إسماعيل فهد إسماعيل جاءت على مستوى الحدث الشخصية المكان والزمن وهي كفيلة لكي تحول عملا قصصيا منها لعمل روائي متكامل ولإسماعيل تجربة تحويل نص قصصي إلى رواية وهي (مسك) الصادرة عام 2009».



وتشارك الكويت في معرض عمان الدولي للكتاب ال21 كضيف شرف وتسلط في جناحها بالمعرض الضوء على عدد من مبادراتها الثقافية المتميزة بهدف تعريف الجمهور بأهدافها الثقافية المتنوعة.