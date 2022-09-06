أعلنت جمعية الهلال الأحمر عن توزيع مساعدات إغاثية على متضرري الفيضانات بمقاطعة دادو في إقليم السند الباكستاني، تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية وخياما لإيواء النازحين.



وقال رئيس بعثة الجمعية الى باكستان يوسف المعراج، في اتصال هاتفي مع «كونا»، ان هذا العون المقدم الى المتضررين من الفيضانات في باكستان يمثل جزءا يسيرا من دور الكويت المستمر في الوقوف الى جانب متضرري الكوارث.



وأضاف أن المساعدات التي وزعت بالتعاون مع الهلال الأحمر الباكستاني تعكس الصورة الحقيقية لعمق العلاقات بين الشعبين الكويتي والباكستاني.



وأعرب عن شكره لسفارتنا لدى باكستان وللسلطات الباكستانية على التعاون وتسهيل مهمة وأعمال وفد الجمعية الإغاثية، مشيدا بدور متطوعي الهلال الاحمر الكويتي لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين.