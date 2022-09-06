محمد الجلاهمة



شن رجال السجن المركزي في ساعة متأخرة من يوم امس الاول حملة جديدة على عنابر السجن المركزي وتحت إشراف وكيل قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله سفاح، واسفرت الحملة عن ضبط مخدرات وأدوات حادة وهواتف وشواحن اخفيت بطرق مبتكرة داخل عنابر.



وكانت المضبوطات عبارة عن 6 هواتف نقالة و4 سماعات سلك و2 سماعة بلوتوث و8 أسلاك شحن ورأس شحن، وعدد 7 ضبطيات مخدرات، و2 فلاش ميموري، وعدد 3 سكاكين، وجهاز مقوي سيرفس، وجهاز هاردسك، و2 مطارة تحتوي على شحن، وعدد 10 شرائح اتصال ونباطة، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها إلى الاختصاص.