مفرح الشمري



بعد غياب 7 سنوات عن الشاشة، يعود الإعلامي القدير يوسف الجاسم من خلال برنامج «ملفات» على شاشة «القناة السعودية» التي تنطلق أولى حلقاته خلال الأيام المقبلة.



البرنامج بمنزلة نقلة نوعية في البرامج المقدمة على الشاشة، نظرا لتناوله أحداث الساحتين السعودية والخليجية، وعرضه للقضايا ذات الطابعين الاجتماعي والثقافي بمنظور مختلف وبشكل متعمق ودقيق ويتميز بطابعيه السينمائي والاستقصائي وبحداثة فكرته وتميزها، تاركا في ختام طرحه للقضايا الأمر للمشاهد لتكوين رأيه الشخصي حيال القضايا التي ترد في حلقاته والتي تتم فيها استضافة من 6 إلى 9 ضيوف يناقشون الملفات بأسلوب تفاعلي ومبتكر لجميع الفئات العمرية.



ويأتي برنامج «ملفات» ضمن سلسلة البرامج التي أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية عن إطلاقها والتي تشمل 26 عملا متنوعا من البرامج الترفيهية والحوارية والاجتماعية والإنسانية بمشاركة نجوم الفن والإعلام والرياضة، بالإضافة الى مجموعة مختارة من الأعمال الدرامية الخليجية.