كما الحال في مهرجان كان السينمائي أو في حفل توزيع جوائز الأوسكار، تعد مسيرات النجوم على السجادة الحمراء على جزيرة ليدو الإيطالية من بين اللحظات التي لا تفوت في مهرجان البندقية السينمائي.



من كاترين دونوف إلى تيموثي شالاميه، مرورا بكيت بلانشيت، وبينيلوبي كروز وجوليان مور، كان جمهور «الموسترا» على موعد مع إطلالات لافتة جذبت الانتباه.



وقد أتت النجمة الفرنسية المخضرمة كاترين دونوف إلى البندقية للحصول على جائزة الأسد الذهبي الفخري خلال حفل الافتتاح، مرتدية فستانا باللون الأحمر الزاهي.



كما أطلت النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز أيضا بأزياء رصينة، إذ ارتدت فستانا أسود طويلا عليه نقوش لأوراق شجر وردية، مساء الأحد لتقديم L›immensita، الفيلم الإيطالي المشارك في المنافسة.