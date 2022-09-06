أقام مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور حفل استقبال لناخبي الدائرة الأولى وذلك في ديوانه بمنطقة الرميثية، وذلك بمناسبة ترشحه لانتخابات مجلس الأمة.



وتبادل الحضور أطراف الحديث حول المواضيع والقضايا على الساحة السياسية والمحلية، مشيدين بالخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما.



وخلال الحفل، أكد النائب صالح عاشور على التزامه واستمراره في مبادئه السابقة في الحفاظ على حقوق المواطنين ومكتسباتهم الدستورية، والسعي إلى إقرار التشريعات التي تسهم في رفع مستوى معيشتهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.