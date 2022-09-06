ناقشت لجنة مسؤولي رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون المستجدات والمتابعات التي تمت بشأن مواقفها المشتركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بوكالات الأنباء.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان امس إن ذلك جاء في أثناء الاجتماع الاستثنائي الثاني للجنة مسؤولي رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الذي نظمته الأمانة عبر الاتصال المرئي بمشاركة جميع وكالات الأنباء بدول المجلس.



من جهته، قال المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بالتكليف محمد المناعي في حديث لـ«كونا» إن الاجتماع كان فرصة لتبادل الآراء حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مبينا أن المجتمعين بحثوا أيضا تنسيق المواقف في المحافل الدولية.



وأضاف أن رؤساء وكالات الانباء الخليجية اتفقوا على عقد الاجتماعات بشكل دوري لمناقشة سبل تطوير العمل بوكالات الانباء بما يحقق الأهداف المرجوة.