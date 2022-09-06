أسامة أبو السعود

يشارك وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي والوفد المرافق له في الاجتماع (24) لوكلاء وزارات العدل بدول المجلس والمقرر عقده الأربعاء 7 الجاري في المملكة العربية السعودية.



ويعقد الاجتماع الـ24 لوكلاء وزارات العدل باستضافة من المملكة العربية السعودية وبرئاستها، حيث يتناول جدول أعمال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون القانوني بين دول المجلس، والمقرر اعتمادها لرفعها لوزراء العدل في اجتماعهم المقرر في اكتوبر من العام 2022، منها مشروع قانون موحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.



ويناقش الاجتماع كذلك بحث مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية.



وستعرض في الاجتماع توصيات لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في اجتماعاتها التي عقدت للعام 2022، ويتم النظر في اصدار التوصيات المناسبة بشأنها.