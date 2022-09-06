أقيمت ندوة «حضور القضية الفلسطينية في الرواية الكويتية» اليوم الاثنين، وذلك ضمن البرنامج الثقافي الكويتي في معرض عمان الدولي للكتاب الـ 21 برعاية اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة الاردنية.



وقال الناقد والكاتب الكويتي فهد الهندال في كلمة له «في الكويت كان لفلسطين صوتها الحاضر في الأدب عبر الشعر والسرد، ففلسطين ليست قضية سياسية، وانما هي تاريخ وهوية ووعي لكل منابع الابداع في الأدب العربي بما يواكب تاريخها العريق».



وعرض الهندال ارتباط الكويت بفلسطين من خلال تجربة الروائي الراحل اسماعيل فهد اسماعيل، مؤكدا ان فلسطين «كانت ولاتزال ملهمة في الادب العالمي والعربي على مختلف الاصعدة الفنية».



ورأى ان الراحل اسماعيل فهد اسماعيل يعد المؤسس الفعلي والفني للرواية في الكويت مطلع السبعينيات، ولهذا يعتبر اسماعيل اكثر من حرص على حضور فلسطين انسانيا في اعماله عبر شخصيات فلسطينية، إما واقعية كناجي العلي في روايتي «في حضرة العنقاء والخل الوفي» و«على عهدة حنظلة» او شخصيات متخيلة مشاركة في رواية «الشياح».



وأضاف «هذه بعض النماذج من روايات اسماعيل فهد اسماعيل وهي الاغنى في حضور فلسطين سردا وجرحا عربيا وانسانيا لعلنا نوفي استاذنا بعضا من حقه علينا».



على صعيد متصل، اعلن أمين سر الجمعية الكويتية لهواة جمع الطوابع والعملات عيسى دشتي أن الجمعية بصدد إصدار مجموعة طوابع العام المقبل تحمل عنوان «فلسطين في قلب كل كويتي».



جاء هذا الاعلان خلال ندوة أخرى بعنوان «العلاقات الكويتية ـ الفلسطينية البريدية» ضمن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب.



وقال دشتي «أن وصول الفلسطينيين الى الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي ساهم في تأسيس خط بريدي بين الفلسطينيين العاملين في الكويت وعائلاتهم في الاراضي الفلسطينية وهو الأمر الذي ادى الى تدشين خط بريدي بين البلدين عكره انتهاء الانتداب البريطاني لفلسطين والاحتلال الاسرائيلي».



وأشار الى أن البريد الكويتي استقل عن التبعية البريطانية عام 1958 «وفي العام التالي تم تأميم ادارة البريد الكويتي ومنذ ذلك الوقت صدرت 28 مجموعة بريدية تنتصر للشعب الفلسطيني ونضاله لاستعادة حقوقه المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي».



وجاءت الندوتان ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الكويتي في معرض عمان الدولي للكتاب المقام في العاصمة الأردنية حتى 10 سبتمبر الجاري.