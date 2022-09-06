أعلنت جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية عن قيامها بتوزيع المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من المجاعة والجفاف في الصومال، وذلك ضمن حملة إغاثية أطلقتها الجمعية لتقديم الدعم والعون والمساعدة لآلاف الأسر النازحة في المخيمات بسبب الأوضاع الكارثية التي ضربت العديد من قرى وبلدات الصومال.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية تراحم للأعمال الخيرية والإنسانية الشيخ الدكتور حمد بن محمد الهاجري في تصريح صحافي: إن الأوضاع في هذا البلد المسلم أصبحت كارثية، فما يزيد عن 7 ملايين إنسان مهددون بالموت جوعاً، بالإضافة إلى عشرات آلاف الأسر التي تم تشريدها ولجأت إلى مخيمات النازحين، فضلاً عن الانتشار الكبير لأمراض سوء التغذية الحاد، التي تحصد أرواح الأطفال بشكل يومي.

وأوضح الهاجري أن مساعدات المرحلة الأولى من إغاثة الصومال اشتملت على توزيع السلال الغذائية المتنوعة والتي تكفي الأسرة لفترة مناسبة، بالإضافة إلى توفير صهاريج المياه لتخفيف العطش عن العائلات المتضررة من الجفاف، مؤكداً أن 10 آلاف متضرر من الأوضاع المأساوية في الصومال قد استفادوا من تلك المساعدات.

لافتاً إلى قيام الجمعية بالتجهيزات والاستعدادات الخاصة بتوزيع مساعدات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

وشدد الهاجري على أن تلك الحملة الإغاثية لشعب الصومال وغيرها من الحملات التي تطلقها الجمعية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز روح التكافل والتضامن بين أبناء الأمة المسلمة، وتقديم العون والغوث والمساعدة للملهوفين والمنكوبين مصداقاً لقول رسول الله ﷺ "مَثَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمِهِمْ وتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إذا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى له سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمَّى"



هذا وتوجه الهاجري بالشكر والدعاء لأهل الكويت على دعمهم المبارك لإنقاذ آلاف الأرواح من أبناء الشعب الصومالي المسلم، مؤكداً أن هذه الفزعات ليست بجديدة على أهل الكويت الذين جُبلوا على حب الخير والبر والعطاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها، وأن يتقبل من المحسنين الكرام صالح أعمالهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.