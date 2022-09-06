انطلق الإسباني سانتياجو سانتشيث في مهمة للوصول إلى قطر سيرا على الأقدام مع موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

غادر سانتشيث مدريد في يناير كانون الثاني من هذا العام، ومنذ ذلك الحين عبر معظم أوروبا وتركيا، ونام في خيمته، وأحيانا في فنادق أو في منازل أصدقاء قدامى أو جدد التقى بهم على الطريق.

عاشق كرة القدم الذي يلعب في فريق في مدريد، وفر المال اللازم لرحلته من العمل في صالة ألعاب رياضية وفي شركة خدمات لوجستية.

بالنسبة له، فالوصول إلى كأس العالم ليس هو الهدف في حد ذاته، ولكنه موعد نهائي يدفعه إلى الأمام لتحقيق أحلامه.

وقال سانتشيث بينما كان يسير بالقرب من بلدة زاخو في إقليم كردستان العراق "إذا لم تحدد موعدا لأحلامك، فإنك لا تدركها".

وأضاف سانتشيث لرويترز أن درجات الحرارة التي تصل إلى أكثر من 45 درجة في هذا الوقت من العام في العراق تمثل تحديا.

في زاخو، تستضيفه أسرة كردية عراقية. والتقى سانتشيث بأحد أبناء هذه الأسرة لأول مرة في تركيا وعرض عليه استضافته بمجرد عبوره الحدود إلى العراق.

ويرى سانتشيث أن اللقاء غير المتوقع والتواصل بين البشر بلا حدود فاصلة بمثابة شريان الحياة في هذه الرحلة المرهقة في بعض الأحيان. ومن خلال التواصل عبر تطبيق الترجمة على هاتفه الذكي، يشارك تفاصيل رحلاته السابقة واللاحقة مع مضيفيه الذين أبدوا إعجابهم بخطط سانتشيث الطموحة للسفر.

ويأمل في الوصول إلى قطر مع موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال "سأكون سعيدا لو استقبلني أعضاء المنتخب. لدي بضع كلمات، وقليل من الوقت لأتحدث معهم عن تجربتي. قوة الإيمان والتضحية، ليس من السهل الوصول إلى قطر وأريد أن أمنحهم القليل من التحفيز حتى يبذلوا كل ما في وسعهم على أرض الملعب".