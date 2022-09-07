قتل ما لا يقل عن 27 من مقاتلي قوات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين في اليمن وستة من عناصر «القاعدة» في هجوم تبناه التنظيم المتطرف استهدف موقعا أمنيا.



وأفاد مسؤولون أمنيون يمنيون وكالة فرانس برس أن عناصر من تنظيم «القاعدة» هاجموا الموقع التابع لقوات «الحزام الأمني» النافذة في محافظة أبين الجنوبية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت نحو ثلاث ساعات.



وأكد المسؤولون الأمنيون أن القتلى ينتمون إلى قوات «الحزام الأمني»، التي قالت بدورها في بيان إن الهجوم وقع «في إطار حملة عسكرية ضخمة أطلقتها القوات الجنوبية قبل أيام لمكافحة الإرهاب الذي أنتشر في مناطق أبين ومديرياتها».

وذكرت أن «قوات الحزام تمكنت من أسر عدد من عناصر القاعدة».

وشن تنظيما «القاعدة» و«داعش» المتطرفان هجمات في أوقات سابقة على القوات اليمنية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، خصوصا في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.