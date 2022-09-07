استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د.محمد الفارس.



هذا وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتوليها رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة،



متمنيا سموه لها دوام التوفيق والسداد ووافر الصحة والعافية.



من جانب آخر، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.