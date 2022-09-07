أقام مرشح الدائرة الخامسة د.محمد مساعد الدوسري حفل استقبال لناخبي الدائرة بمناسبة افتتاح مقره الانتخابي، مثمنا حضور أبناء الدائرة الكثيف وتأييده من أجل المساهمة في الإصلاح وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين، والقضاء على مظاهر الفساد التي سادت لسنوات.



وبين الدوسري خلال كلمة له في حفل الاستقبال «غمرني إخواني أبناء وأهالي الدائرة الخامسة بهذا الحضور الذي أتشرف به على المستوى الشخصي»، مؤكدا أن هذا الحضور وحضور كل مواطن كويتي اليوم هو نصرة لقضية الوطن لما نرى أنه يجب أن يتم إصلاحه في الفترة المقبلة.



وأضاف الدوسري «نحن أمام وطن تعرض لكثير من الفساد، والكثير من البشاعة التي ارتكبت بيد الفاسدين في سنوات مضت، والآن علينا دور كبير جميعا كمواطنين وكمرشحين وأعضاء في المجلس المقبل». وشدد على ضرورة «أن نصنع الكويت الجديدة، يجب أن يتغير الحال من هذا الفساد إلى أن نكون في مصاف الدول المحترمة كما كانت الكويت وكما ستكون بيد هؤلاء الرجال العظماء من أبناء الدائرة الذين نعتقد ونؤمن ونجزم بأنهم أكثر وعيا بصناعة مجلس مقبل قادر على تحقيق أحلام أجيالنا المقبلة، أجيالنا التي دمرت ودمر مستقبلها على أيدي الفاسدين سواء من داخل مجلس الأمة أو من الخارج».



وأكد الدوسري أنه «لن نقبل في السنوات المقبلة كما لم نقبل في السنوات الماضية أن يعيث الفاسدون فسادا في هذا البلد، وغمرني إخواني وأخواتي في اللقاء النسائي في مكان آخر وأبناء الدائرة غمروني بهذه الثقة التي تقدر لدي بالكثير والكثير، والتي تحملني ثقلا الله يعيني على شيله، لكن من كان هؤلاء إخوانه يشيل الحمل وهو عارف شلون يشيله».