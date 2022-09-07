كرّم رئيس وأعضاء مجلس النادي الكويتي للرياضات الجوية منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الحاصل على الميدالية (المركز الثاني) في بطولة كأس العالم للاختراعات والبحث العلمي التي أقيمت في تونس مؤخرا، مثل منتخب الرياضات الجوية اللاعبون حوراء ميرزا وعبدالرزاق القلاف ومحمد البحر وطلال الخزامي بقيادة المدرب محمد الظفيري.



هذا، وأعرب رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية سامي الشمري عن خالص تهانيه على تحقيق منتخب الرياضات الجوية الإنجاز الرياضي والذي سجل باسم الكويت، متمنيا له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه لرفع راية الوطن الغالي في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية، كما شكر اللاعبين على الجهد والمثابرة الكبيرين والاستعدادات لتحقيق الإنجاز متمنيا لهم كل تقدم ونجاح.



وقام الشمري بتكريم اللاعبين تقديرا لما حققه المنتخب من إنجاز رياضي على مستوى البطولة وعلى مستوى العالم وتحقيقه كأس أفضل ناد رياضي متخصص بالرياضات الجوية على مستوى الشرق الأوسط.