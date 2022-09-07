منطقة «عشيرج» الواقعة على جون الكويت والتي كانت تعد أكبر حاضنة أسماك، وكان الكويتيون قديما يأخذون منها الصخر لبناء بيوتهم تحولت إلى سكراب للسفن الكبيرة والقوارب الصغيرة بمختلف الأحجام والألوان، لاسيما بعد أن كثرت فيها الورش الصناعية.