twitter facebook whatsapp viber telegram email «عشيرج» تتحول إلى سكراب للسفن بعد تزايد الورش الصناعية الأربعاء 2022/9/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2167 A+ A- استمع سفن ترسو على الشاطئسفن من جميع الأحجام على الشاطئالأتربة تتراكم على السفنالسفن تعتبر مكانا لتكاثر الأسماكعدد كبير من السفن المهملة منطقة «عشيرج» الواقعة على جون الكويت والتي كانت تعد أكبر حاضنة أسماك، وكان الكويتيون قديما يأخذون منها الصخر لبناء بيوتهم تحولت إلى سكراب للسفن الكبيرة والقوارب الصغيرة بمختلف الأحجام والألوان، لاسيما بعد أن كثرت فيها الورش الصناعية.