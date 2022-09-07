أشاد مدير عام فرع وزارة الخارجية السعودية بمنطقة مكة المكرمة السفير مازن الحملي اليوم الثلاثاء بعمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.



جاء تصريح السفير الحملي وفقا لبيان القنصلية الكويتية بمدينة جدة «بمناسبة تقديم قنصل عام الكويت لدى المملكة العربية السعودية محمد المطيري نسخة من أوراق اعتماده».



وقالت القنصلية في بيانها ان القنصل المطيري نقل أصدق تحيات وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللأسرة المالكة وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



واوضح البيان ان الجانبين بحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، حيث عبرا عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدين الحرص على توثيق وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات.