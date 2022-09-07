أدخلت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة الفرح والسرور على عدد من الأسر المحتاجة والمتعففة التي تكفلها من خلال تركيب وحدات تكييف بتبرع كريم من المحسنين الكرام الذين تفاعلوا إيجابيا مع مشروع الجمعية هذا الصيف ( صيفهم بارد3 ) الذي حمل سمات إنسانية واجتماعية وتكافلية.

في هذا السياق أعلن م. بدر حمد المبارك رئيس مجلس الإدارة ان الجمعية الكويتية للأسر المتعففة انهت مشروعها الصيفي السنوي «صيفهم بارد3» الذي أطلقته الجمعية هذا العام تحت شعار نريد صيفهم باردا بنية التخفيف عن عدد من الأسر المتعففة التي ترعاها الجمعية من قيظ وحر الصيف وشدته وقسوته حيث تجاوز هذا العام معدلاته الطبيعية والقياسية.

وقال م. بدر المبارك ان الجمعية الكويتية للأسر المتعففة من خلال مشروعها ( صيفهم بارد3 ) هذا العام قامت بتزويد الأسر المحتاجة بأجهزة تكييف جديدة واستبدال القديمة والمتهالكة عندهم بأخرى جديدة تقي حر الصيف وتعين هذه الأسر لمواجهة حرورة الصيف بأخرى جديدة تعينها على حر الصيف القاسي.

واعتبر المبارك أن الجمعية والقائمين عليها تسعى إلى توفير احتياجات الأسر المتعففة ومحدودي الدخل من المكيفات وهذا الجهد يأتي من إحساس عميق بأهمية توفير هذه الأجهزة لهذه الأسر خصوصا في هذه الأيام من السنة. منوها بأن هذا شعور إنساني كريم لأهل الخير تجاه الآخرين ويخلف الفرح والسرور على الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت .

وأضاف المبارك بان الجمعية بدأت بتوزيع وحدات التكييف على الأسر حيث وصل عدد الأسر المستفيدة لغاية الآن أكثر 15 أسرة، مذكرا بان استكشاف الحاجات الضرورية للأسر المحتاجة يتم بشكل دائم ومستمر ويتم من خلال استبيان حالتها والوقوف على احتياجاتها خصوصا ممن هم في حاجة ماسة لأجهزة التكييف في بيوتهم، معتبرا ان هذه الأجهزة ذات أهمية حيوية، لافتا إلى ان قيمة التبرع للمكيف الواحد 150 دينارا، وأن عدد الحالات الذين هم بانتظار دورهم في تزايد مستمر خاتما بأن الجمعية تنظر بالرضا لدعم المحسنين لمشاريع الجمعية داخل الكويت.