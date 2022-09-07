أعلنت الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية عن توزيع المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من المجاعة والجفاف في الصومال، وذلك ضمن حملتها الإغاثية التي أطلقتها لتقديم الدعم والعون والمساعدة للمتضررين من الكارثة.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نصار العبد الجليل: إن الواقع في الصومال شديد الألم وبالغ الصعوبة، بسبب ارتفاع معدلات الجوع التي تهدد حياة أكثر من 7 ملايين إنسان، وكذلك انتشار أمراض سوء التغذية الحاد، وتسارع موجات النزوح الجماعي إلى مخيمات بلا أي مقومات معيشية.

وأوضح العبد الجليل أن الحملة الإغاثية اشتملت على توزيع السلال الغذائية لإطعام الجياع، وتوفير صهاريج المياه للتخفيف من تدهور الأوضاع المعيشية التي خلفها الجفاف، ودعم المراكز القرآنية في المناطق المتضررة.

مبيناً أن حملة إغاثة شعب الصومال التي أطلقتها الجمعية تأتي في إطار الواجب الشرعي بتخفيف المعاناة عن المسلمين الذين نزل بهم الكرب والبلاء، مصداقاً لقول رسول الله ﷺ " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"

هذا وتوجه العبد الجليل بالشكر والدعاء لأهل الكويت على فزعتهم المباركة، لإنقاذ آلاف الأرواح من أبناء الشعب الصومالي المسلم، مؤكداً أن حب الخير والعطاء هو سمة من سمات أهل هذا البلد الطيب، سائلاً العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها، وأن يتقبل من المتبرعين الكرام صدقاتهم ونفقاتهم وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة.