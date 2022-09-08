استعرض اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الخطة الجديدة لجائزة خالد العيسى الصالح للتميز في العمل الخيري «بنسختها الثالثة»، بما يتواءم مع أعمال الجمعيات والمبرات الخيرية تمهيدا لإطلاقها من جديد.



وناقش المستشار د.أحمد بوزبر الخطة الجديدة للجائزة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقد احتوت على نظام التحكيم الدولي الجديد والفئات الخمس للمشاركة في المسابقة.



بدوره، أوضح رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د.ناصر العجمي أن الخطة الجديدة اتسمت بالديناميكية والوضوح والتيسير، مبينا أن الدعوة للاشتراك في المسابقة لهذا العام ستكون للمؤسسات الخيرية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.



وأشار إلى بدء الإجراءات نحو الاعتماد الدولي للمسابقة وفق المعايير الدولية.