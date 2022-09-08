القاهرة - خلود أبوالمجد



حسمت الفنانة غادة عبدالرازق عودتها إلى الدراما بعد غياب دام عامين منذ تقديمها مسلسل «لحم غزال» في رمضان قبل الماضي، حيث انضمت إلى حكاية جديدة تحمل اسم «تحت الحزام»، ضمن أحداث مسلسل «حدث بالفعل».



والعمل إنتاج مصري- إماراتي، وينتمي إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويخرج هذه الحكاية هشام الرشيدي، ويعمل حاليا على ترشيح باقي الأبطال.



ويلقي المسلسل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها في حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تلفزيوني يعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.



وانتهى صناع العمل من تصوير القصة الأولى من المسلسل في العديد من الأماكن في مصر، منها فيلا في منطقة شبرامنت، وأماكن أخرى في الشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة في الساحل الشمالي، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.