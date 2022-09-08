علقت الفنانة مايا دياب على تكرار معارك وأزمات النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وطالبتهم بأخذ العظة مما يحدث في العالم من حروب وفتن ودمار وموت، وقالت إنها تفضل التفرغ للفن، وأكدت أنها تعيش أفضل أيام حياتها، لأنها قررت أن تمر أحداث كل يوم بسلام.



وتابعت مايا، خلال لقائها مع برنامج «the insider» من كواليس بروفات حفلها الثاني في لبنان: «الموضوع بقى منتشر وكتير كل يوم نطلع في العناوين بسبب المشاكل، حرام، خلينا نعمل فن، واللي بشوفه كل يوم من أمراض وحروب ووفيات بتعلمني أعيش في سلام، وأنا حاليا بعيش أحلى سنين».



وعن العبء الذي تتحمله بسبب نجاحها، قالت إنها مسؤولية كبيرة، وإنها تشعر بالخوف قبل أي حفلة من حفلاتها، وقالت: «بتحمل أوجاع غير طبيعية قبل أي حفل لي ومش مجرد خوف، مع أنها مش أول حفلة، ولكن النجاح محتاج استمرارية والجمهور بيحس إني مبغلطش ومينفعش أغلط، وطبعا توقعات الجمهور والنجاح مسؤولية وعبء غير طبيعي».