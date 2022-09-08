فترة استثنائية للتسجيل برياض الأطفال من 13 إلى 29 الجاري



عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعداداتها للعام الدراسي 2023 /2022، أعلنت وزارة التربية عن تسمية وافتتاح مدارس جديدة في مختلف المناطق التعليمية ومنها الفروانية.



وفي هذا الصدد، ذكر مراقب الصيانة في إدارة الشؤون الهندسية بمنطقة الفروانية التعليمية م.جاسم الصفار أن منطقة غرب عبدالله المبارك التابعة للفروانية تضم 20 مدرسة من جميع المراحل التعليمية بتصاميم نموذجية متطورة وذكية. وأكد الصفار أن المدارس التي تم تسلمها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبلغ 7 مدارس منها مدرسة واحدة فقط للمرحلة الثانوية للبنين، ومدرستان لرياض الأطفال، ومدرستان للمرحلة المتوسطة، ومدرستان للمرحلة الابتدائية، والتي تم تصميمها بشكل نموذجي ومتطور وذكي كما أنها تحتوي على خلايا شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية بما يقارب من 60 إلى 80% من الطاقة الكهربائية الاستهلاكية. وأضاف أن كل مدرسة تحتوي على مرافق متعددة من مسرح مدرسي ومبنى لإدارة المدرسة وغرف للمعلمين وصالات رياضية، مبينا أن مدارس المرحلة الابتدائية تحتوي على 30 فصلا بجميع مرافقه أما مدارس المرحلة المتوسطة تحتوي على 24 فصلا بمرافقها المختلفة، أما مدارس المرحلة الثانوية فتحتوي على 30 فصلا بالإضافة للمختبرات، موصيا إدارات المدارس وأبنائنا الطلبة بالمحافظة على المدرسة ومرافقها.



من جهة أخرى، أصدر وكيل وزارة التربية أ.د.علي اليعقوب قرارا بشأن تحديد فترة استثنائية لتلقي طلبات أولياء الأمور لتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال اعتبارا من يوم الثلاثاء 13 سبتمبر إلى الخميس 29 منه.