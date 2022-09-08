

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بالإجراءات الجمركية المتبعة للحد من تهريب المواد المخدرة والمواد التموينية وبقية المواد المحظورة، مشددا على ضرورة مواصلة التعاون بين جميع الجهات بما يحقق الهدف المنشود وهو التصدي لتهريب المخدرات لحماية شباب الوطن وأمن وسلامة البلاد.



جاء ذلك خلال جولة قام بها الخالد على إدارة الشحن البري، حيث اطلع على آلية التفتيش المتبعة من قبل الإدارة لمنع تهريب الممنوعات.



هذا، ورافق الوزير في جولته مدير عام الجمارك سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب.