ألقى رجال قطاع الأمن الجنائي القبض على 25 سيدة ورجلا من جنسيات مختلفة على خلفية ممارسة اعمال منافية للآداب والترويج لها مقابل المال. وقال مصدر امني ان ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار قامت بتوقيف الوافدين عقب تحريات اكدت هذه الممارسات غير الأخلاقية، حيث جرى دهم عدة اوكار وضبط من بداخلها، حيث اعترف الموقوفون بقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة والسمسرة مقابل مبالغ مالية. وذكر المصدر ان جميع المتورطين في الأعمال غير الاخلاقية تمت إحالتهم الى الإبعاد الإداري تمهيدا لإبعادهم الى بلدانهم وإدراج أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد مجددا.