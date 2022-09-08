قدم القنصل العام للكويت لدى المملكة العربية السعودية محمد المطيري أوراق اعتماده مندوبا دائما للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي إلى الأمين العام للمنظمة السفير حسين طه.



وذكرت القنصلية الكويتية في بيان أن القنصل والمندوب الدائم المطيري نقل خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الى الأمين العام للمنظمة.



وأكد المطيري حرصه على تعزيز التعاون الاسلامي المشترك بين الكويت ومنظمة التعاون الإسلامي مشيدا بالدور المهم الذي تضطلع به المنظمة. من جهته، أشاد الأمين العام للمنظمة بالدور «الرائد» للكويت في دعم قضايا المنظمة ومساهمتها في المشاريع التنموية في الدول الأعضاء وفي تقديم المساعدات الإنسانية لها.