وزعت جمعية الهلال الأحمر أمس 1200 حقيبة مدرسية ولوازمها على أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بكشوفات الجمعية تزامنا مع العودة إلى المدارس.



وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لـ «كونا» على هامش التوزيع إن الحقيبة الواحدة تشتمل على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية، ما يسهم في تخفيف أعباء الأسر المحتاجة لتجهيز أبنائها للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الجمعية حريصة على هذه المبادرة مطلع كل عام دراسي إيمانا منها بأن التعليم يمثل أحد أهم الحقوق الواجب توفيرها لأطفال الأسر المحتاجة أسوة بزملائهم الآخرين، وأيضا بغية إدخال البهجة إلى قلوب الطلبة وتخفيف الالتزامات الدراسية على أولياء أمورهم.



ولفت الزيد إلى الدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والقطاع الخاص والجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الجمعية لتحقيق الأهداف السامية التي يسعى الهلال الأحمر الكويتي إلى تحقيقها، مشيرا الى أن توزيع هذه الحقائب يندرج ضمن المبادرات الإنسانية المستمرة للهلال الأحمر إلى جانب تبنيها مشاريع عدة في الجانب التعليمي منها دفع أقساط الرسوم الدراسية عن أبناء الأسر المحتاجة المسجلين بكشوفاتها.