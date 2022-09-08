عقدت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي اجتماعها الأول بقصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس



الأمة بالوكالة د.محمد الفارس، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المعنية.



وقال بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن اللجنة تناولت خلال الاجتماع آلية العمل والمهام والاختصاصات المسندة إليها وفي مقدمتها بحث سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ووضع الإستراتيجية الوطنية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها واقتراح السياسات العامة المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بالكويت.



وأضاف البيان أن اللجنة قامت كذلك خلال الاجتماع بمتابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهذا الشأن واقتراح التدابير اللازمة في حال تعرض الأمن الغذائي والمائي للكوارث والمخاطر -لا قدر الله-.



وأوضح أن اللجنة قامت بتشكيل فرق عمل منبثقة منها تمهيدا لوضع الاستراتيجية الشاملة والخطوط العريضة للأمن الغذائي والمائي بالكويت.



وذكر أن الاجتماع جاء بناء على قرار مجلس الوزراء (رقم 640 لسنة 2022) الخاص بإنشاء اللجنة.