نال جناح الكويت «ضيف شرف» معرض عمان الدولي للكتاب إعجاب رواد الحدث الثقافي لما يجسده من مشروع ثقافي وطني بامتداده العربي.

ويزخر الجناح بحوالي 1000 عنوان تتركز على إصدارات أدبية وقصص ونصوص من التاريخ والبحث العلمي مجسدا مشروع الكويت الثقافي الذي يحتل مساحة واسعة عربيا ولقي صداه في المعرض الذي يزوره يوميا آلاف الرواد.

وأشاد رواد الجناح بالبرنامج الثقافي الكويتي والمساحة التي أفردها لموضوع القدس، ما شكل دفعا لعنوان المعرض «القدس عاصمة فلسطين» بالإضافة إلى الدور التنويري للكويت ومشروعها الثقافي العربي من خلال إصدارات أسهمت في بناء أجيال عربية نهلت من إصداراتها الفكرية والأدبية.